Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'le barışmasına canlı yayında açıklama getirdi! Damla Ersubaşı kimdir?
Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si olarak tanıdığımız Damla Ersubaşı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kızlarının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra yeniden barışan Damla Ersubaşı canlı yayında açıklama yaptı. PEki, Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Damla Ersubaşı hakkında merak edilenler...
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, yeniden barıştı.
Katıldığı 2. Sayfa programında açıklama yapan Damla Ersubaşı, "Hiçbir hata tek taraflı değildir. Mustafa sinirliydi, tedavi sürecini devam ettirmek şartıyla barıştım. Hatalarımızı fark ettiğimizde evlilik terapistine başladık. İkimize de çok iyi geldi. Sorunlarımı konuşarak halletmeyi öğrendik" dedi.
DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve adeta başka birine dönen Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi sosyal medya hesaplarından göz önüne seriyor. 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Ersubaşı’nın 4 yıl süren bu evlilikten 2 tane kız çocuğu var. Bir dönem ayrılan çift yeniden barıştılar.