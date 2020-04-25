Damla Colbay’dan samimi açıklamalar: “ Apartmana bile çıkmıyorum “

Bağımlı olmakta bu sefer o kişiyi kaybetmemek için kendinden vazgeçmeye başlarsın. Ben hiç yaşamadım. Sanki o kısmı kontrol edebilirmişim gibi geliyor. O kadar kaybetmedim şuurumu. Çünkü ben kendimi seviyor ve değerli buluyorum. Herkesin kendini böyle hissetmesi çok önemli. Çünkü bu dünyaya bir şeyler deneyimlemeye geliyoruz ve niye kendimizden vazgeçelim ki. Ben Damla olarak zaten çok değerli ve mutlu çok pozitif yaşamaya çalışan biriyim. Buna ortak edebileceğim birileriyle bir şeye başlamak isterim.