Damla Colbay’dan samimi açıklamalar: “ Apartmana bile çıkmıyorum “
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Hekimoğlu’nda Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Damla Colbay hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Sevilen oyuncu karantina günlerinden aşka dair görüşlerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Apartmana bile çıkmadığını söyleyen Damla Colbay, bu dönemde evde kalarak kilo verdiğini söyledi. İşte o sözler…
Oyunculuğuna dair itirafta bulunan Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde oynadığı Zeynep karakteri ile ilgili ise “Bu zamana kadar yapmadığım bir şey yaptım Zeynep ile… Normalde izledikten sonra eksiğim varsa bile ‘düzelir ya’ deyip geçerdim. Ama bu sefer daha farklı bakıyorum ve sürekli çalışıyorum” dedi.
2