Damla Colbay’dan samimi açıklamalar: “ Apartmana bile çıkmıyorum “

-Bu sahne çok önemli bir sahne benim için. Ben bu dizi ile tüm o basit ve içinde his olmayan şeyleri bir kenara koydum ve şu an sadece hissederek oynamaya çalışıyorum. Ve bunun da karşılığını seyirciden hemen alabiliyorum. Bu çok değerli. Bu sahnede de gerçekten o an içinde Zeynep ve Ateş olarak bulundum ve ne orda ağlamamı tutmaya çalıştım ya da ağlasaydım ağlayabilirdim de.