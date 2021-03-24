Damadına kızan Alman, binayı yaktı

Olay yerine zamanında gelen ve gerekli müdahaleyi yapan itfaiyeye teşekkür eden diğer Türk kiracı Kemal Özgür ise, “Almanya’da üst üste gelen yangınlar nedeniyle panjurları kapamaya başlamıştım. Allah bizi çocuğumuza ve sevdiklerimize bağışladı. Ben, eşim ve çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çok zor durumda kaldık” dedi.