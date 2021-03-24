Damadına kızan Alman, binayı yaktı

Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında bir Alman ve iki Türk ailenin de kiracı olarak oturduğu 3 katlı müstakil ev, dün akşam yakıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre 4 kişilik Badur, 3 kişilik Özgür iki kişilik de Alman ailenin kiracı olarak yaşadığı 3 katlı müstakil evi, yan binada oturan 88 yaşındaki ev sahibi yaktı.
2
İtfaiyenin erken müdahalesiyle büyük bir facia önlendi. Olayda yaralanan ev sahibinin 57 yaşındaki kızı ve 60 yaşındaki damadı Karlsruhe Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı, ancak ikisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
3
Oturulamaz hale gelen binada yüz binlerce euroluk hasar meydana geldiği kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğünü açıklayan polis, kundaklamayla ilgili görgü tanıkların ifadesi sonucu olay yerinden kaçan 88 yaşındaki ev sahibini gözaltına aldı.
4
İki yıl önce Malsch’ta kendi evi yanan Ercan Badur, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Akşam ailece yemek yedikten sonra televizyon izliyorduk. Komşumuz zile bastı ve ‘Binada yangın var, hemen evi boşaltalım’ dedi.”
5
“Binada ben, eşim, iki çocuğum, alt komşum Kemal Özgür, eşi Saadet ve bir çocuğu ile yan komşumuz ev sahibinin kızı ve eşi kalıyorduk. Ev sahibi 88 yaşındaki Alman damadı ile sorunları olduğu gerekçesiyle binayı ataşe vermiş. Panikle aşağıya koştuk.”
6
Evin panjurları kapalıydı. Her taraf birden duman oldu. Ben evin giriş katındaki kapılardan birini açarak eşim ve iki çocuğumu dışarı çıkardım. İtfaiye 7-8 dakika içinde geldi. Daha sonra yangını söndürdü. Komşular uyanmasa belki şu an yaşamıyor olurduk.”
7
Olay yerine zamanında gelen ve gerekli müdahaleyi yapan itfaiyeye teşekkür eden diğer Türk kiracı Kemal Özgür ise, “Almanya’da üst üste gelen yangınlar nedeniyle panjurları kapamaya başlamıştım. Allah bizi çocuğumuza ve sevdiklerimize bağışladı. Ben, eşim ve çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çok zor durumda kaldık” dedi.