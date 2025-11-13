×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Damada takı töreninde ilginç hediye

Güncelleme Tarihi:

#Düğün#DÜĞÜN#Artvin Düğün Geleneği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 09:35

Artvin'de bir düğünde damadın arkadaşları, Tayland'dan getirdikleri canlı tavuk ve horozu hediye ederek sıra dışı bir takı törenine imza attı.