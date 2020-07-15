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Ali KESER
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 07:00,

Dalyan'da 40 bin liraya çiftlik ev kiraladılar! Soral kardeşler tatilde...

Oyuncu kardeşler Hande ve Bensu Soral, Gümüşlük’teki çiftlik evinden sıkılınca Dalyan’da da ev kiraladı. Soral Ailesi, haftalığı 40 bin TL olan çiftlik evinde arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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Oyuncu kardeşler Hande ve Bensu Soral, Gümüşlük’teki çiftlik evlerinden sonra ikinci tatil adresi olarak Dalyan’ı seçti.

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Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, erkek kardeşleri Bedirhan Soral, anne ve babaları dahil tüm aile tatil için bir araya geldi.

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Soral Ailesi’ne oyuncu arkadaşları Tugay Mercan ve Deniz Baydar da eşlik etti. Tüm gün boyunca şezlongda güneşlenen oyuncuların eşleri ise ayak tenisi oynadı.

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Oyuncuların, pandemi tedbiri nedeniyle otel yerine yine çiftlik evi tercih etti.

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Soral Ailesi’nin Dalyan’da kiraladığı çiftlik evinin haftalık kirasının 40 bin TL olduğu da öğrenildi.

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