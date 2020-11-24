Efsane dizinin yıldızıydı, acıların en büyüğünü yaşadı: Oğlunun ölümünü böyle duyurdu

DÜNYAYA O KADAR BÜYÜK BİR SEVGİ GETİRDİ Kİ Dallas dizisinin kötü adamı JR Ewing'in karısı Sue Ellen'ı canlandıran Linda Gray, Instagram paylaşımında oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak "Oğlum Jeff'in hayatının kutlaması. O en kibar, en komik en tatlı insandı. Dünyaya o kadar büyük sevgi getirdi ki ve herkes tarafından da sevildi. Yolculuğu büyülü olsun" mesajıyla kötü haberi duyurdu.