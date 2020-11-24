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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 14:20 | 

Efsane dizinin yıldızıydı, acıların en büyüğünü yaşadı: Oğlunun ölümünü böyle duyurdu

Bir dönem televizyon tarihine damgasını vuran efsane dizinin yıldızı acıların en büyüğünü yaşadı.

Backgrid USA, Splash News, Mega News Agency 

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1ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yıldızın oğlu hayata veda etti. Ünlü oyuncu da bir sosyal medya mesajıyla bu acı haberi duyurdu.

256 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ
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56 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ

1978 ile 89 yılları arasında tüm dünyada izlenme rekorları kıran, ardından yeni bölümleri de çekilen Dallas dizisinin yıldızlarından Linda Gray'in oğlu 56 yaşındaki oğlu Jeff Trasher hayata veda etti.

3DÜNYAYA O KADAR BÜYÜK BİR SEVGİ GETİRDİ Kİ
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DÜNYAYA O KADAR BÜYÜK BİR SEVGİ GETİRDİ Kİ

Dallas dizisinin kötü adamı JR Ewing'in karısı Sue Ellen'ı canlandıran Linda Gray, Instagram paylaşımında oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak "Oğlum Jeff'in hayatının kutlaması. O en kibar, en komik en tatlı insandı. Dünyaya o kadar büyük sevgi getirdi ki ve herkes tarafından da sevildi. Yolculuğu büyülü olsun" mesajıyla kötü haberi duyurdu.

4TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
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TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Gray'in bu paylaşımına aralarında ünlülerin de bulunduğu takipçileri destek ve taziye mesajları yazdı.

5İKİ ÇOCUĞUNDAN BİRİYDİ
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İKİ ÇOCUĞUNDAN BİRİYDİ

Bugün 80 yaşında olan Linda Gray, Jeff'in babası Ed Trasher ile 1962 ile 1983 yılları arasında evliydi. Hayatını kaybeden oğlu Jeff Trasher, son olarak Junior Chef Snowdown adlı bir programın yapımcılığını üstleniyordu. En büyük çocuğu olan oğlu Jeff'i kaybeden Linda Gray'in 54 yaşında Kehly Sloane adında bir de kızı bulunuyor,

6DALLAS İLE HAFIZALARA KAZINDI
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DALLAS İLE HAFIZALARA KAZINDI

Gray'e şöhret kazandıran Dallas dizisi, ekran tarihinin efsane yapımlarından biri olarak tarihe geçti. Bir dönem ülkemizde de gösterilen dizi, yayın hayatına 1978 yılında başladı.

7JRIN KARISINI CANLANDIRDI
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JR'IN KARISINI CANLANDIRDI

Gray'in canlandırdığı Sue Ellen karakterinin kocası olan JR Ewing, "TV tarihinin en kötü karakteri" olarak hafızalara kazındı. Bu karaktere Larry Hagman hayat veriyordu.

8DİZİ GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ
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DİZİ GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Guiness Rekorlar Kitabında en çok izlenen televizyon programı olarak geçen Dallas, aslında 1978 yılında dört bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Fakat gördüğıü ilgi üzerine yeni bölümleri çekildi. Dallas, 1991 yılına kadar yayınlandı. Toplam 365 bölümlük dizinin 1995 ile 98 arasında iki tane de devam filmi çekildi. 

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