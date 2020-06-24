Dalgalara karşı aşk sohbeti

Düğünleri için gün sayan ünlü çift, deniz kıyısında derin bir sohbete daldı.
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DENİZ VE GÜNEŞ TATİLİ
Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğiyle gündemde olan Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Meis ile nişanlısı Niclas Castello, Fransa'nın gözde tatil bölgesi St Tropez'de görüntülendi.
Avalon
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DALGALARA KARŞI
Çifte bir grup arkadaşı da eşlik etti. Ancak buna rağmen Meis ve Castello, sık sık baş başa kalmayı tercih etti. Çift, denizden çıktıktan sonra bir ara kumsalda oturup dalgalara karşı sohbete daldı.
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ÖPÜCÜKLE NOKTALADI
Uzun uzun sohbet eden Sylvie Meis ve Niclas Castello, zaman zaman gülümseyerek sohbeti sürdürdü. Bu sohbet çiftin birbirlerine verdiği kısa bir öpücükle noktalandı.
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GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ
42 yaşındaki bir çocuk annesi Sylvie Meis, bir dönem göğüs kanseriyle mücadele etti. Hastalığı yenen genç kadın yeniden hayata döndü.
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BİR DÖNEMİN ÜNLÜ MODELİ
Kariyerine model olarak başlayan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı. Hollandalı model, yaşamını ve çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor.
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'ÖPÜCÜK' HEYKELİYLE TANINDI
Sylvie Meis'in nişanlısı Niclas Castello ise bir Alman çağdaş sanatçı. Castello, Almanya'da özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor.
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FUTBOL YILDIZIYLA EVLİYDİ
Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu.
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SEKİZ YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi.
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SUNUCULUK KARİYERİ
Meis bir süre sonra moda kariyerinden uzaklaşıp televizyon dünyasına adım etti. Alman kanallarında TV sunuculuğu yapıyor.