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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 09:41,

Dalgalara karşı aşk sohbeti

Düğünleri için gün sayan ünlü çift, deniz kıyısında derin bir sohbete daldı.

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1DENİZ VE GÜNEŞ TATİLİ
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DENİZ VE GÜNEŞ TATİLİ

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğiyle gündemde olan Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Meis ile nişanlısı Niclas Castello, Fransa'nın gözde tatil bölgesi St Tropez'de görüntülendi.

Avalon

2DALGALARA KARŞI
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DALGALARA KARŞI

Çifte bir grup arkadaşı da eşlik etti. Ancak buna rağmen Meis ve Castello, sık sık baş başa kalmayı tercih etti. Çift, denizden çıktıktan sonra bir ara kumsalda oturup dalgalara karşı sohbete daldı.

3ÖPÜCÜKLE NOKTALADI
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ÖPÜCÜKLE NOKTALADI

Uzun uzun sohbet eden Sylvie Meis ve Niclas Castello, zaman zaman gülümseyerek sohbeti sürdürdü. Bu sohbet çiftin birbirlerine verdiği kısa bir öpücükle noktalandı.

4GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ
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GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ

42 yaşındaki bir çocuk annesi Sylvie Meis, bir dönem göğüs kanseriyle mücadele etti. Hastalığı yenen genç kadın yeniden hayata döndü. 

5BİR DÖNEMİN ÜNLÜ MODELİ
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BİR DÖNEMİN ÜNLÜ MODELİ

Kariyerine model olarak başlayan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı. Hollandalı model, yaşamını ve çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor.

6ÖPÜCÜK HEYKELİYLE TANINDI
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'ÖPÜCÜK' HEYKELİYLE TANINDI

Sylvie Meis'in nişanlısı Niclas Castello ise bir Alman çağdaş sanatçı. Castello, Almanya'da özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor. 

7FUTBOL YILDIZIYLA EVLİYDİ
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FUTBOL YILDIZIYLA EVLİYDİ

Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu.

8SEKİZ YILLIK EVLİLİK BİTTİ
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SEKİZ YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi.

9SUNUCULUK KARİYERİ
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SUNUCULUK KARİYERİ

Meis bir süre sonra moda kariyerinden uzaklaşıp televizyon dünyasına adım etti. Alman kanallarında TV sunuculuğu yapıyor.

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