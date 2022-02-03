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Dahhak ve Golyat kimdir? Yalnız Kurt dizisinde geçen Dahhak ve Golyat’ın anlamı

#Dahhak#Golyat#Golyat Kimdir

Dahhak ve Golyat isimleri Yalnız kurt dizisiyle gündeme geldi. Yalnız Kurt izleyicileri Dahhak ve Golyat kelimelerini de merak etti. atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinde geçen Dahhak ve Golyat kelimelerinin anlamları nedir?

1/3Dahhak ve Golyat kimdir Yalnız Kurt dizisinde geçen Dahhak ve Golyat’ın anlamı

Ekranlara iddialı bir giriş yapan Yalnız Kurt, atv ekranlarında başladı. 1. Bölümü ile büyük ilgi toplayan dizide yetim çocukları koruyup kollayan Kumandan Davut Bahadır, Golyat ile mücadelesini anlattı.

2/3Dahhak ve Golyat kimdir Yalnız Kurt dizisinde geçen Dahhak ve Golyat’ın anlamı

Yetim çocukların vatan ve millet aşkıyla büyümesi için elinden geleni yapan Kumandan, askerlik görevi sona erdikten sonra da ülkesi için çalışmaya devam etti. Ajanlarla iş birliği içinde olan Fettah Dahhak'ın peşine düşen Kumandan'ın neler yapacağı merak konusu oldu.

3/3Dahhak ve Golyat kelimelerinin anlamı nedir

Dahhak ve Golyat kelimelerinin anlamı nedir?

Yalnız Kurt fragmanında da geçen 'dahhak' kelimesinin Hint – İran mitolojisinde insan beyni yiyen bir yılanı yansıttığı anlaşıldı. Golyat kelimesinin ise M.Ö. 11. yüzyılda yaşadığı söylenen savaşçı bir devin adı olduğu ortaya çıktı. Dahhak ve Golyat kelimelerinin sırrı ile ilgili kesin gerçekler Yalnız Kurt'un ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak.

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