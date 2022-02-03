Dahhak ve Golyat kimdir? Yalnız Kurt dizisinde geçen Dahhak ve Golyat’ın anlamı

Dahhak ve Golyat kelimelerinin anlamı nedir?

Yalnız Kurt fragmanında da geçen 'dahhak' kelimesinin Hint – İran mitolojisinde insan beyni yiyen bir yılanı yansıttığı anlaşıldı. Golyat kelimesinin ise M.Ö. 11. yüzyılda yaşadığı söylenen savaşçı bir devin adı olduğu ortaya çıktı. Dahhak ve Golyat kelimelerinin sırrı ile ilgili kesin gerçekler Yalnız Kurt'un ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak.