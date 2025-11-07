×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dağlardan indiler, evlerin arasında dolaşıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Yaban Hayatı#Erzurum#Dağ Keçileri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 09:52

Erzurum'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi’ne inen yaban keçileri, evlerin arasında dolaşıp, yakınlardaki bahçelerde otluyor. Doğayla iç içe yaşamanın en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalleli, keçilere sahip çıkıyor.