Da Vinci’nin Şifresi gibi aşk...Gonca Vuslateri ile Hakan Altun arasında neler yaşanıyor
ADI Ajda Pekkan’la anılan Hakan Altun’la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bodrum’da yaşayan 48 yaşındaki sanatçının gönlünü Gonca Vuslateri’ye (34) kaptırdığı öne sürüldü.
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Vuslateri’nin bulduğu her fırsatta Bodrum’a giderek sevgilisiyle görüştüğü konuşulurken, Altun’un sosyal medyadaki bir paylaşımı aşka kanıt olarak gösterildi.
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AİLEMİZE HOŞ GELDİN
Eliyle kalp işareti yaptığı bir fotoğrafını “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” notuyla Instagram’a ekleyen Hakan Altun’un, bu mesajla Vuslateri’yi kastettiği iddia edildi. Altun’un arkadaşı Ayhan Yumru’nun Gonca Vuslateri’yle fotoğrafını “Ailemize hoş geldin” notuyla paylaşması da dedikoduları güçlendirdi.
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Da Vinci’nin Şifresi gibi aşk
Çok konuşulan iddiayı Savaş Özbey yazdı:Gonca Vuslateri ile Hakan Altun’un aşk yaşadığı iddiasıyla ortalık çalkalanıyor. Nereden mi biliyoruz? Orası biraz gizemli. Da Vinci’nin Şifresi gibi takip edeceksiniz. Şimdi Hakan Altun sahnedeyken elini göğsüne götürüp kalp yaptı ya... Bu pozu sosyal medyada paylaşınca altına ne yazdı?
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VUSLAT'I BEKLERKEN
“Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken.” Ne var bu cümlenin içinde? Hem “vuslat” hem “eri”. Ama bununla bitse iyi: Ardından Gonca Vuslateri bir paylaşım yapıyor; burada da karşımıza yine o elle yapılan kalp işareti çıkıyor.Soru şu: Ortasından Gonca’yı gösteren kalp işaretini yapan o kırmızı eldivenli el Hakan Altun’a mı ait?
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Peki Gonca ne yazıyor dersiniz? “Birini sevmek. Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şükre rast getirmek küçücük kalbi. Kollayarak sev beni. Susarak, dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ’la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin.” Bilim insanları gece gündüz bu sembollerin tam olarak hangi manaya geldiğini çözmeye çalışıyor. Eğer hiyerogliflerden Gonca’nın Hakan’a sevgisini sunduğu ortaya çıkarsa, bilinen tarih yeniden yazılacak. Şimdiye kadar Hakan Altun’un Ajda Pekkan’la aşk yaşadığı yazılıp çiziliyordu, Ajda’nın asla Mısır kraliçesi olmadığı ortaya çıkacak. Herkesi niye yoruyorlar, ne lüzum var, o ayrı mesele.