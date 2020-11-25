Da Vinci’nin Şifresi gibi aşk...Gonca Vuslateri ile Hakan Altun arasında neler yaşanıyor

VUSLAT'I BEKLERKEN “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken.” Ne var bu cümlenin içinde? Hem “vuslat” hem “eri”. Ama bununla bitse iyi: Ardından Gonca Vuslateri bir paylaşım yapıyor; burada da karşımıza yine o elle yapılan kalp işareti çıkıyor.Soru şu: Ortasından Gonca’yı gösteren kalp işaretini yapan o kırmızı eldivenli el Hakan Altun’a mı ait?