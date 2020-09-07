D vitamini nelerde var? İşte D vitamininin bulunduğu yiyecekler

İDEAL D VİTAMİNİ SEVİYESİ NE OLMALI? D vitamini depomuzun gücünü gösteren en iyi parametre kanımızdaki “25 OH VİTAMİN D” seviyesidir. Vücudumuzda ihtiyacımıza yetecek kadar minimum bir D vitamini varlığından söz etmek için “25 OH VİTAMİN D” düzeyinin illa ki 50’nin üzerinde olması gerekiyor. Ölçümde rakamın 30’un altına düştüğü görülürse eğer, ya güneşlenerek ya da takviyelerle o eksikliği süratle tamamlamamız, 50-100 aralığında tutmamız lazım. İdeal rakam 70-80 olabilir.