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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 15:51 | 

D vitamini nelerde var? İşte D vitamininin bulunduğu yiyecekler

D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınları ancak havaların soğumasıyla birlikte bu vitamini doğrudan almak zorlaşıyor. D vitaminin yüzde 95'ini güneşte bulunan ultraviyole ışınlar, geri kalan kısmını da yiyecekler sağlamaktadır. Peki, D vitamini nelerde var? İşte D vitamininin bulunduğu yiyecekler…

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D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamin.D vitamini yetersizliğinin temel nedeni, deride güneş ışınları etkisiyle yeterli D vitamini üretilememesidir. Özellikle kış dönemindeki hamileliklerde vitamin desteği yapılmaması, bebeklerin yetersiz D vitamini deposu ile doğmasına neden olmaktadır.

2İDEAL D VİTAMİNİ SEVİYESİ NE OLMALI
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İDEAL D VİTAMİNİ SEVİYESİ NE OLMALI?

D vitamini depomuzun gücünü gösteren en iyi parametre kanımızdaki “25 OH VİTAMİN D” seviyesidir. Vücudumuzda ihtiyacımıza yetecek kadar minimum bir D vitamini varlığından söz etmek için “25 OH VİTAMİN D” düzeyinin illa ki 50’nin üzerinde olması gerekiyor. Ölçümde rakamın 30’un altına düştüğü görülürse eğer, ya güneşlenerek ya da takviyelerle o eksikliği süratle tamamlamamız, 50-100 aralığında tutmamız lazım. İdeal rakam 70-80 olabilir.

3D VİTAMİNİ STOKLARI NASIL DOLACAK
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D VİTAMİNİ STOKLARI NASIL DOLACAK?

D vitaminini gıdalarla da temin etmek mümkün. Ama istediğiniz kadar D vitamini zengini yumurta, balık ve süt ürünü tüketin, ihtiyacınızın en fazla yüzde 10’unu karşılayabiliyorsunuz. Geriye kalan yüzde 90 için mutlaka ama mutlaka “GÜNEŞ”e ihtiyacınız var.

4D VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER
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D VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

Somon

Kalp sağlığı ve kaliteli protein depolamak için birebir olan yiyeceklerden somon, aynı zamanda kuvvetli bir D vitamini deposudur.

5Süt
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Süt

Süt ve süt ürünleri D vitamini açısından balık kadar zengin olmasa da yine de önemli birer kaynaktır.

6Dana Ciğeri
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Dana Ciğeri

Dana ciğerinin en büyük yararlarından biri de D vitamini için bulunmaz kaynak olmasıdır. 85 gram ciğerde 42 IU D vitamin bulunur ve bu da günlük ihtiyacınızın dörtte biri demektir. Ayrıca demir ve B12 açısından da son derece zengindir.

7Ton Balığı
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Ton Balığı

Somon ve ton balıkları D vitamini için bulunmaz kaynaktır. 100 gram ton balığı tüketerek 236 IU D vitamini alabilirsiniz.

8Yumurta
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Yumurta

D vitamini açısından en zengin hayvansal gıdalarından biri olan yumurta her gün düzenli olarak tüketilmesi gereken bir besindir.

9Mantar
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Mantar

Bazı mantar türleri, güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kaldıklarında tıpkı insanlar gibi D vitamini üretebilme kapasitesine sahiptir.

10Maydanoz
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Maydanoz

Yeşillikler arasında D vitamini açısından en zengin olanların başında maydanoz gelir. Kahvaltılarınıza ve salatalarınıza ekleyeceğiniz çiğ maydanoz, hayvansal gıdalar tüketmeksizin D vitamini almanın bir başka yoludur.

11Portakal suyu
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Portakal suyu

Özellikle gribal enfeksiyonlar için faydalarıyla bilinen portakal suyu C vitamini kadar D vitamini açısından da oldukça zengin bir meyve.

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