CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli?

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CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni. İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir.



Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.



Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi.