Cyber Monday nedir?

Online alışveriş sitelerinin büyük indirimlere ev sahipliği yaptığı Kara Cuma yerini Cyber Monday’a bıraktı. Kasım ayının dördüncü Cuma gününe denk gelen ‘Black Friday‘ ve onu izleyen pazartesi günü olan ‘Cyber Monday’, global düzeyde yılın en önemli alışveriş fırsat dönemi olarak öne çıkıyor.