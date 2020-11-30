Tüm dünyanın yeni fırsat trendi olan dev indirim günü Cyber Monday, son yıllarda Türkiye’de de ön plana çıkmaya başladı. Cyber Monday, Black Friday'in çevrimiçi eşdeğeri haline geldi ve daha küçük perakende web sitelerinin daha büyük zincirlerle rekabet etmeleri için bir yol sunuyor. Peki, Cyber Monday nedir?
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Online alışveriş sitelerinin büyük indirimlere ev sahipliği yaptığı Kara Cuma yerini Cyber Monday’a bıraktı. Kasım ayının dördüncü Cuma gününe denk gelen ‘Black Friday‘ ve onu izleyen pazartesi günü olan ‘Cyber Monday’, global düzeyde yılın en önemli alışveriş fırsat dönemi olarak öne çıkıyor.
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Mavi Pazartesi olarak da bilinen Cyber Monday, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Şükran Günü tatilinden sonraki pazartesi için kullanılan bir pazarlama terimidir. Cyber Monday, perakendeciler tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmaya teşvik etmek için oluşturuldu.
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Yalnızca online alışverişlerde geçerli olan Cyber Monday’de markaların hizmet verdiği tüm çevrimiçi kanallarda aynı anda başlayan indirimler sağlanarak; sınırlı sayıdaki ürünleri çok özel fiyatlarla alıcılarla buluşturuyor.
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Cyber Monday 2020 Tarihi
Her sene kasım ayında Black Friday sonrası ilk pazartesi gerçekleşen Cyber Monday indirimleri bu yıl 30 Kasım Pazartesi gününe denk geldi.