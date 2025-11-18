Çuvallarla getirip, kuyulara basıyorlar! Kapakları yaza kadar açılmıyor: 'Erciyes, bize muhtaç, biz de Erciyes'e muhtacız'

‘BURADAKİ KAR, SATILAN SUDAN DAHA TEMİZDİR’
Kar kuyuların sağlıklı ya da hijyenik olup olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Gengeç, "Kar bu yıl erken yağmaya başladı. Böyle giderse kuyuyu doldururuz. Eğer devam etmezse Erciyes'e müracaat edeceğiz. Erciyes, bize muhtaç, biz de Erciyes'e muhtacız. Kar, orada olmazsa bizde oluyor. Bizde olmasa orada oluyor. Birbirimizle yarışıyoruz. Kar kuyularını işte böyle tertemiz temizliyoruz. Bazıları, ‘kirlidir’ diye söylüyor ama bunun aslı yok. Doğal sulardan, daha iyidir. Buradaki kar dışarıda satılan sudan daha temizdir. Kar da yağıyor. Cenabıallah kar veriyor. Kar erken gelir erken doldururuz. Biz bu kuyuları ömür boyu doldurmayı düşünüyoruz ama bizden sonra gelenler yapar mı yapmaz mı? Orası da onların bileceği bir iş” dedi.