Çuvallarla getirip, kuyulara basıyorlar! Kapakları yaza kadar açılmıyor: 'Erciyes, bize muhtaç, biz de Erciyes'e muhtacız'

‘TADİLAT YAPIYORUZ’

Bölgede kar kuyusu bulunan ve bu kültürü yaşatmanın zor olduğunu söyleyen Mahmut Gengeç, "Kar kuyusunu temizledik. Kar doldurmaya hazırladık. Tamir ve tadilatını yaptık. Su kaçıran yerleri de gemi tutkalı dediğimiz yapıştırıcıyla onardık. Sonrasında içinin temizliğini yaptık. Şimdi de Cenabıallah kar verdi.

Kar kuyusunu doldurmaya başlayacağız. İnşallah dolduracağız. Kuyunun içini önce süpürüyoruz. Sonra kuyunun suyunu boşaltılıyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Ardından da bir kez daha içini yıkıyoruz. Yıkadıktan sonrada kar doldurmaya hazırlıyoruz. Eğer kuyunun çatlağı falan varsa su kaçıran yerleri tekrar kontrol edip oraların tamirini tadilatını yapıyoruz. Sonra da kuyuyu yıkayıp böylece kar doldurmaya hazırlıyoruz" diye konuştu.