Çuvallarla getirip, kuyulara basıyorlar! Kapakları yaza kadar açılmıyor: 'Erciyes, bize muhtaç, biz de Erciyes'e muhtacız'

Güncelleme Tarihi:

#Erciyes Dağı#Kar Yağışı#Su İhtiyacı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 10:18

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300’ü, bugün yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Yağan kar ile kuyuların doldurulup yaza kadar kapaklarının açılmayacağını söyleyen yöre halkı Mahmut Gengeç, Erciyes, bize muhtaç, biz de Erciyes'e muhtacız. Kar, orada olmazsa bizde oluyor. Biz bu kuyuları ömür boyu doldurmayı düşünüyoruz" dedi.