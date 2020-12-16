Çünkü o annesinin kızı!

ÜNLÜLER VE KENDİLERİNE İKİZLERİ GİBİ BENZEYEN ÇOCUKLARI Elbette bir çocuk anne ya da babasına benzer... Ama bazen bu benzerlik görenleri şaşırtacak kadar fazla olur. İnsan ilk bakışta hangisinin annesi, hangisinin kızı olduğunu bir türlü fark edemez. İşte dünyaya getirdiği kızıyla benzerliği her zaman konuşulan ünlü oyuncu da bunlardan biri. Kızı ile arasındaki benzerlik öyle çarpıcı ki insan ilk bakışta şaşırıyor.



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