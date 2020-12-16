Çünkü o annesinin kızı!
Ünlülerin çocuklarının da ebeveynleri ile aynı alanda kariyer yapmaları şaşılacak bir durum değil. Dönemlerine damga vuran oyuncu, müzisyen ya da modellerin çocukları da ile adlarını devam ettiriyor.
Bunun en yeni örneklerinden birini de ünlü modelin kızı sergiledi. İlk kez bir dergi için kamera karşısına geçen genç kız, bu alandaki genlerini de annesinden aldığını gözler önüne serdi.
Bu meslekte hiç tecrübesi olmamasına karşın sergilediği tavırlar da onun aslında bu işe doğuştan gelen bir yeteneği olduğunu gösterdi. Bu Leni Klum'un bir dergi için poz verdiği ilk çalışması oldu.
Heidi Klum, sonunda bu alanda ilk adımı da attı ve kızıyla birlikte kamera objektif karşısına geçti. Top model bir süre önce, kızının da kendisi gibi model olmak istediğini belirtmişti.
ÜNLÜLER VE KENDİLERİNE İKİZLERİ GİBİ BENZEYEN ÇOCUKLARI
Elbette bir çocuk anne ya da babasına benzer... Ama bazen bu benzerlik görenleri şaşırtacak kadar fazla olur. İnsan ilk bakışta hangisinin annesi, hangisinin kızı olduğunu bir türlü fark edemez. İşte dünyaya getirdiği kızıyla benzerliği her zaman konuşulan ünlü oyuncu da bunlardan biri. Kızı ile arasındaki benzerlik öyle çarpıcı ki insan ilk bakışta şaşırıyor.
Instagram
O ünlü oyuncunun kim olduğunu hemen buldunuz büyük olasılıkla. Reese Witherspoon'un Ryan Philippe ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ava, ünlü oyuncunun kopyası gibi. Witherspoon, 21 yaşıdaki kızıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Birbirine benzer kazaklar giyen ve aynı renk ruj süren anne- kızın benzerliği de bir kez daha şaşırttı.
SAÇ MODELİ VE YÜZ HATLARI
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel aradan geçen zaman içinde saç modelini değiştirse de ilk gençlik döneminde annesinin gençlik yıllarına kopyası kadar benziyormuş.
ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
Bergüzar Korel, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Tanju Korel ile Hülya Darcan'ın küçük kızı. 1070 yılında evlenen çifti, 2005'te Korel'in hayata vedası ayırdı.
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