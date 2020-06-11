Cüneyt Arkın'ın set anıları: Kardeşim, sen ne korkunç acılar çekmişsin!

'BAŞIMI OMUZUNA KOYDUM' "Öteki eliyle beni sardı. ‘kardeşim’ dedi. ‘sen ne korkunç acılar çekmişsin, nasıl dayandın, nasıl yaşayabildin. Ben nasıl bir hayvanım ki, birazcık olsun sezmedim.’ Başımı omuzuna koydum. Çocuğuna yaptığı gibi, kocaman bir merhametle, usul usul saçlarımı okşadı.."