Cüneyt Arkın’ın en büyük korkusu! "Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum"

Seni seviyorum yosun gözlüm! Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat’in 37’nci yaş gününü aşk dolu bir mesajla kutladı. Şarkıcı, eşinin doğum gününü; Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu da eşinin bu romantik sözlerine kalp emojisiyle cevap verdi.