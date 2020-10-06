Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracak? Aksakallılar kimdir?

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın"