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Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 11:32 | 

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracak? Aksakallılar kimdir?

Yeşilçam'ın efsane aktörü Cüneyt Arkın, Atv ekranlarında yayınlanan tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımları ardından Cüneyt Arkın’ın dizideki rolüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracak? Aksakallılar kimdir?

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Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam’ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara döndü. Cüneyt Arkın, dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

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Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın"

3AKSAKALLILAR KİMDİR
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AKSAKALLILAR KİMDİR?

Aksakallılar ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyduğumuz Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen ‘Ak sakallılar’ veya ‘Börü Budun’ olarak biliniyor.

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