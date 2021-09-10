Cunda Adası (Alibey Adası) nerede? İşte Cunda Adası'nın haritadaki yeri
Cunda Adası, Marmara bölgesinde gidebilecek tatil beldeleri arasında en fazla tercih edilen yerlerden bir tanesi. Cunda Ada’sı halkının turizm yanında iki büyük geçim kaynağı vardır: zeytincilik ve balıkçılık. Ada zeytinleri özellikle zeytinyağı üretimi için uygundur. Peki, Cunda Adası nerede? İşte Cunda Adası'nın haritadaki yeri...
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Alibey Adası ya da bir diğer adıyla Cunda, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Cunda adası, Ayvalık içerisinde yer alan ve oldukça popüler bir yer olarak bilinmektedir. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır. Konumu gereği Batı Anadolu'da deniz yollarının kesişme noktasında bulunan bir adadır.
Alibey Adası'nın anakaraya bağlantısı iki ayrı köprü ile sağlanmaktadır. Dolap Boğazı mevkiinde 1964 yılında inşa edilmiş olan Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü, Alibey ve Lale adalarını birleştirmektedir. Lale Adası ise anakaraya 1817 yılında denizin doldurulmasıyla yapılan 700 metrelik bir hemzemin bir köprü-yol ile bağlanmaktadır.
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CUNDA ADASI TARİHİ
Alibey Adası önce Cunda ve Moshonisia (Kokuluada) isimleriyle tanınıyordu. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının bu bölgeye ait olduğu tahmin edilmektedir. Adanın nüfusu 2000 yılı itibarıyla 3.000'dir. Ancak bu rakam yazın 20.000'e kadar çıkabilir. Adanın nüfusunun çoğunluğu Girit ve Midilli adalarından Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi zamanında göç eden Türklerden oluşmaktadır. Bu yüzden adanın yaşlı nüfusunun çoğu Yunancayı bilmektedir. Son yıllarda ada nüfusu, emeklilik günlerini sakin bir yörede geçirmek isteyen büyük şehir sakinleri tarafından arttırılmıştır.
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Cunda Adası Özellikleri
Cunda adası Türkiye'de yer alan ve Ege denizinde bulunan dördüncü büyük ada olma özelliğine sahiptir.
Piri Reis'in haritalarında Cunda adasından 'Yund adaları' olarak geçmektedir.
Cunda adası 1964 yılında bir köprü ile ulaşılabilir bir hale gelmiştir.
Cunda adası Ayvalık adalarının içerisinde yerleşim izni bulunan tek adadır. Diğer Ayvalık adalarının hepsi milli park ilan edilmiştir.
Balıkesir'de yer alan Cunda adası son zamanlarda oldukça popüler bir turizm merkezi haline gelmiştir.
Sessiz sakin yerlerde tatilini geçirmek isteyen kişilere son derece uygun bir tatil yeridir.