Cunda Adası (Alibey Adası) nerede? İşte Cunda Adası'nın haritadaki yeri

Alibey Adası ya da bir diğer adıyla Cunda, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Cunda adası, Ayvalık içerisinde yer alan ve oldukça popüler bir yer olarak bilinmektedir. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır. Konumu gereği Batı Anadolu'da deniz yollarının kesişme noktasında bulunan bir adadır.



Alibey Adası'nın anakaraya bağlantısı iki ayrı köprü ile sağlanmaktadır. Dolap Boğazı mevkiinde 1964 yılında inşa edilmiş olan Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü, Alibey ve Lale adalarını birleştirmektedir. Lale Adası ise anakaraya 1817 yılında denizin doldurulmasıyla yapılan 700 metrelik bir hemzemin bir köprü-yol ile bağlanmaktadır.