Cumrocket coin nedir, ne kadar oldu? İşte Cumrocket coin piyasasında son durum

Musk son attığı tweetler arasında bulunan ve NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu.