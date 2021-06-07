Cumrocket coin nedir, ne kadar oldu? İşte Cumrocket coin piyasasında son durum
İş adamı Elon Musk, yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının Kripto parası olan Cumrocket Coin'i yükseltti. Bu gelişme ardından Cumrocket coin yatırımcıları ve kripto para piyasasına ilgi duyan vatandaşlar, Cumrocket coin ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, cumrocket coin nedir, ne kadar oldu? İşte Cumrocket coin piyasasında son durum
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Cumrocket Coin, kripto para dünyasına tweetleriyle yön veren Elon Musk'ın paylaşımı ardından hareketlendi. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coinin fiyatı 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.
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Musk son attığı tweetler arasında bulunan ve NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu.
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CumRocket projesi belli bir kuruluşun, işletmenin tasarımından ziyade bir topluluğun çalışmaları ile ortaya çıktı. İşlem ücretlerini düşük seviyelerde tutabilmek adına, Binance Smart Chain altyapısı kullanıldı.