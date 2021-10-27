Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

‘GÖRÜN VE UTANIN!’



Çin’de Türkiye’yle ilgili yazılmış “Türkiye Günlüğü” adlı ilk seyahatnamenin de yazarı olan Hu Shiqing ise Mart 1924’te ülkemize gelmiş. Hem gözlemlerini hem de resmî temaslarını detaylarıyla yazmış. “Avrupalılar bilimsel icatlara sahip olmasalardı, Türkleri asla yenemezlerdi” diyen Shiqing gezisini tamamladıktan sonra şunları yazıyor: “Başka bir ülkeye seyahat ederken her zaman içimde bir sınırlanmışlık, zayıflık hissi oluşur. Şimdi ise hislerim güçlülük ve zayıflık arasında bir yerde ve iyi bir yöne doğru gidiyor. Ancak benim ülkem Türkiye ile kıyasladığımda utanç içindedir. Umarım ki gelecek nesiller bunu değiştirmek için çaba göstereceklerdir. Türkiye, kanunlara uymayan bir misyoner okulunu iki gün önce kapatmış. Çinliler bunu görmeli ve utanmalıdır!”