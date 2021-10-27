Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Bu sene kuruluşunun 98’inci yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, dünyada bağımsızlık mücadelesi veren çok sayıda ulusa model oldu. Bunlardan biri de 4 bin yıllık bir geçmişe sahip Çin’di... Princeton Üniversitesi’nde bir Türk profesörün yaptığı çalışma da, Çinli aydınların 1920’li yıllardaki bağımsızlık ve kalkınma mücadelesinde genç Türkiye’yi nasıl örnek aldıklarını detaylarıyla ortaya koyuyor...
4 bin yıllık geçmişe sahip zengin bir medeniyet olmasına rağmen Çin de Avrupa’nın sömürge sofrasındaki büyük lokmalardan biri olmaktan kurtulamamıştı. 1900’lere gelindiğinde ülke hâlâ yarı sömürge durumundaydı. Ekonomik ve siyasi bağımsızlığı sadece kâğıt üstündeydi. Bu durum karşısında Çinli aydınlar ve siyasetçiler bir arayış içindeydiler. Hem teorik hem pratik düzeyde kendilerine model peşindeydiler. Bu süreçte Türkiye’nin başarıya ulaşan bağımsızlık savaşı, kapitülasyonları kaldırarak hızla dünyaya entegre olması Çinli aydınların da yakın takibindeydi.
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ZİYARETLER, RAPORLAR....
Prof. Dr. Giray Fidan’ın TÜBİTAK desteğiyle ABD’deki Princeton Üniversitesi’nde yaptığı araştırma, Çin’in Türkiye’ye ilgisinin sadece “takip” veya “hayranlık” düzeyinde kalmadığının altını çiziyor. Genç Türkiye’nin hem işgal ve istilalarla mücadele hem de modernleşme reformları açısından Çinli aydınlar tarafından tam bir model alındığını ortaya koyuyor. Prof. Dr. Fidan bu çalışmasını “Cumhuriyetin Çinli Misafirleri” adıyla da kitaplaştırmış.
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Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Fidan’a göre Çin yönetici elitleri Türkiye’nin başarısını kendi ülkelerinde tekrarlayabilmek için yüzlerini Türkiye’ye çevirdiler. Hem aydınlar hem de politikacılar Türkiye’nin tecrübesinden “ders çıkarmak için” çok gayret ettiler. Türkiye’ye birçok ziyaretler yapıldı, raporlar hazırlandı.
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‘İKİ HASTA ADAM’KEN...
Fidan’ın değerlendirmesi şöyle: “Çin entelijansiyası modernleşme konusunda dünyada farklı örnekleri inceledi, Türkiye örneğinin iki ülke arasında birçok benzerlik sebebiyle kendileri için en uygunu olduğuna karar verdi. Bu çok az bilinir ama Çin’in modernleşmesinde Türkiye’nin önemli bir rolü olmuştur.
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Çin ve Türkiye iki ‘hasta adam’ durumundaydı. Bu durumdan ilk kurtulan Türkiye olmuştu. Türkiye’nin bu başarısını yerinde görmek isteyen birçok Çinli aydın ve siyasetçi de Türkiye’yi ziyaret etmiş ve tecrübelerini kayıt altına almış. Türkiye’yi birçok bakımdan model kabul ettiklerini rahatlıkla görebiliyoruz.”
Fidan’ın araştırmasında Çin aydınlarının İstiklâl Savaşı sürecinde ve sonrasında Türkiye’yi ziyaretlerine dair yazılarından da örnekler var. Bunlardan biri o dönemin en ünlü Marksist teorisyenlerinden Cai Hesen’e ait. Çin’in ilk komünist gazetesi Kılavuz’daki 1922 tarihli yazısında Hesen şu ifadeleri kullanıyor: “400 milyon (Çinli) kardeşimiz bakın, ezilen Türkler, emperyalist güçlere karşı büyük bir zafer kazandılar. Milliyetçi partileri onları zafere giden yola çıkardı. Onlara gıpta ederken bir yandan da onlardan ders almalıyız! Bizim partimizi de (KMT-Çin Milliyetçi Partisi) Çin’e baskı yapan emperyalistlere karşı Sovyet Rusya ile işbirliğine çağırın. Türkiye’nin Yakındoğu’daki büyük zaferini lütfen görmezden gelmeyin. Ezilen Türkiye’nin zaferi çok yaşa!”
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‘GÖRÜN VE UTANIN!’
Çin’de Türkiye’yle ilgili yazılmış “Türkiye Günlüğü” adlı ilk seyahatnamenin de yazarı olan Hu Shiqing ise Mart 1924’te ülkemize gelmiş. Hem gözlemlerini hem de resmî temaslarını detaylarıyla yazmış. “Avrupalılar bilimsel icatlara sahip olmasalardı, Türkleri asla yenemezlerdi” diyen Shiqing gezisini tamamladıktan sonra şunları yazıyor: “Başka bir ülkeye seyahat ederken her zaman içimde bir sınırlanmışlık, zayıflık hissi oluşur. Şimdi ise hislerim güçlülük ve zayıflık arasında bir yerde ve iyi bir yöne doğru gidiyor. Ancak benim ülkem Türkiye ile kıyasladığımda utanç içindedir. Umarım ki gelecek nesiller bunu değiştirmek için çaba göstereceklerdir. Türkiye, kanunlara uymayan bir misyoner okulunu iki gün önce kapatmış. Çinliler bunu görmeli ve utanmalıdır!”
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1922 tarihli Çin gazetesi Kılavuz’da, Atatürk’ün fotoğrafının da kullanıldığı bir makalede, “Türklere gıpta ederken, ders de almalıyız” deniyor.
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‘TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALALIM’
Çin’in o dönemdeki ünlü politikacılarından Hu Hanmin de Çin’in Türkiye’yi model almasını şiddetle savunanlardan. Türkiye’ye yaptığı ziyaretten sonraki değerlendirmesi şöyle: “Ülkemiz ve ulusumuz Türkiye’yi örnek almalı ve takip etmeli. Şimdi Türkiye’de en önemli şey birleştirilmiş mali sistemdir. Bütçe reformlarından sonra bütçeyi aşan hiçbir harcama yapılamaz. Dış politikası hiç düşmana sahip olmama üzerine kurulu. Bütün kurumları ve politikaları tamamen milliyetçiliğe dayanıyor. Güçlü Türk milliyetçiliği yabancılara karşı tek vücut.”
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‘KOMÜNİST OLMAZLAR’
General He Yaozu Türkiye’ye atanan ilk Çin büyükelçisi. Raporlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı ekonomik ve siyasi reformlara dair derinlikli tahlilleri var. Bunun yanı sıra sosyolojik gözlemleri ve buna dayalı siyasi öngörüleri de dikkat çekiyor. Türk-Sovyet yakınlaşmasının taktik bir değeri olduğunu belirten general 1936’daki notlarında şu ifadeleri kullanıyor: “Türkiye güçlü ve derin bir milliyetçiliğe sahip. Bu nedenle komünizmin kızıl dalgaları Türkiye sınırına ulaşır ulaşmaz durulacaktır. Türk devrimi ülkeye canlılık getirdi. Türkiye komünizm ile faşizm ortasında kendi başına ayakta durabiliyor.”