Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim tüm yurtta kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andığını ifade eden Köşger, "Türk milleti kendisine dayatılan esaret, küçülme ve dağılma senaryolarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüksek bir fedakarlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonucu İstiklal Savaşı'nı kazanmış, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırmıştır." dedi.Köşger, yeni kuşaklara vatandaş olmaktan gurur duyacaklar güçlü bir ülke bırakma sorumluluğunu hep birlikte taşımak gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemizin daha fazla söz sahibi olması için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi takip etmeliyiz. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden birbirimize kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışmamız sonsuza kadar sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Kutlamalar kapsamındaki geçit törenine Türk bayraklarıyla süslenen yelkenliler de denizden eşlik etti.Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır, MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.