Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim tüm yurtta kutlanıyor
Yurdun dört bir yanında 29 EkimCumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Cumhuriyetimizin 98. yılı bir dizi etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. İşte yurdun dört bir yanından dikkat çeken kareler...
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Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.
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Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı. Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.
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Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
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Ankara'da yaşayanların her fırsatta Anıtkabir'e gelmesini isteyen Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize." diye konuştu.
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Ziyaretçilerden Sedat Görmez, Cumhuriyete herkesin sahip çıkmasını isteyerek, "Bu ülke kolay kurulmadı, nice şehit ve gazilerimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.
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Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti, akşam düğünlerinin olduğunu, tören öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyledi.Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz." dedi.
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Gelin Gizem Şimşek, 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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Öğrenci Efecan Gür, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Atatürk'ün en sevdiği çiçek olan kasımpatı aldıklarını, çiçekleri Atatürk'ün mozolesine koyacaklarını söyledi.
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Ömer Yorgancı ise ziyaretlerinde dualar ettiklerini, Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirtti.
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Hem dünyada hem Türkiye'de yaşananlara bakıldığında Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu daha fazla anladıklarını dile getiren Yorgancı, "İnşallah gençlerimiz bunun kıymetini bilir, geleceğimiz daha iyi olur." diye konuştu.
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İSTANBUL
Vatan Caddesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni yapıldı.
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Saygı duruşunun ardından bando takımı eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni halkı selamladı.
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Törende, Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.
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Şiir yarışmasında birinci olan öğrencilerden Rabia Bostancıoğlu, "Cumhuriyet Destanı Var Oldukça" adlı şiirini okudu.
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Öğretmenlerden oluşan koronun konser verdiği törende halk oyunları gösterisi yapıldı.Törende konuşan Vali Yerlikaya, tarihin, cumhuriyetle idare edilen ülkeler arasında Türkiye kadar bedel ödeyen, yeryüzünün en çetin mücadelesi sonucu cumhuriyeti kuran başka bir milleti daha yazmadığını söyledi.
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Yerlikaya, vatanın "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde destansı bir mücadeleye tanık olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
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"Göz açtırmıyordu düşmana Mehmet'ler. 3 yıl süren o ateşten günlerin sonunda artık bir zafer türküsü çalmaya başlamıştı. Atatürk, vicdanında taşıdım dediği o mili sırrı 98 yıl önce bugün, TBMM'de yaptığı konuşmayla tüm cihana ilan ediyordu. 29 Ekim bizim onur günümüzdür, bağımsızlığımızın nişanesidir, muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesidir, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gündür."
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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, resmi tören geçişiyle sona erdi.
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İZMİR
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ege Bölgesi'ndeki illerde törenler düzenlendi. İzmir'deki kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracıyla protokolü ve vatandaşları selamladı.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları gösterisi katılımcılardan beğeni topladı. Törende bir konuşma yapan Vali Köşger, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur içinde kutladıklarını belirtti.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andığını ifade eden Köşger, "Türk milleti kendisine dayatılan esaret, küçülme ve dağılma senaryolarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüksek bir fedakarlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonucu İstiklal Savaşı'nı kazanmış, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırmıştır." dedi.Köşger, yeni kuşaklara vatandaş olmaktan gurur duyacaklar güçlü bir ülke bırakma sorumluluğunu hep birlikte taşımak gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemizin daha fazla söz sahibi olması için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi takip etmeliyiz. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden birbirimize kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışmamız sonsuza kadar sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Kutlamalar kapsamındaki geçit törenine Türk bayraklarıyla süslenen yelkenliler de denizden eşlik etti.Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır, MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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ANTALYA
29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı Antalya'nın Kaş ilçesinde de törenle kutlandı.
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Marinadan hareket eden 50 tekne, Kaş Limanı açıklarına gelerek tur attı ve halkı selamladı.
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Bu sırada sahil güvenlik botu da teknelere eşlik ederek, siren çaldı.
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EDİRNE
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı.
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İSTANBUL
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İSTANBUL
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UŞAK
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Uşak'ta düzenlenen törenle kutlandı.
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15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda halk oyunları gösterileri yapıldı.
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İSTANBUL
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EDİRNE
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KARS
Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
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AFTONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi