Cumhuriyet 97 yaşında... Atatürk, Nutuk'ta böyle anlatmıştı: 'O dakikadan itibaren...'

Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü, onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar."



(29 Ekim 1933'de Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında)