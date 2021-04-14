Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kimdir, nereli? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi

Amerika'da öğrencilik yaptığı yıllarda fotoğrafçılık ile ilgilendi. Müzik grubunda bağlama ve ney çalmıştır. Uluslararası ilişkiler, İslam ve felsefe üzerinde uzmanlaştı. Yurtdışında ve Bilkent üniversitesinde dersler vermiştir. İslam felsefesi alanında İngilizce dilinde makaleler yayınlamıştır. Fransa'da dil eğitimi gören İbrahim Kalın bir çok ülkede konferanslar vermiştir.