Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Onur Can KANKAL-Harun ÖZALP/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 17:06 |
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası açılışa hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık’ta açılacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni binasında son hazırlıklar yapılıyor. CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, "Bu konser salonu Ankara ile bütünleşecek bir ikonik yapı" derken, açılış konseri için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu da orkestra ile ilk provasını yaptı.