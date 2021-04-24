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HaberlerEkonomi HaberleriCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den gençlere "hayalleri gerçekleştirme" çağırısı
GeriEkonomi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den gençlere "hayalleri gerçekleştirme" çağırısı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24 Nisan 2021 - 17:31 | 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den gençlere "hayalleri gerçekleştirme" çağırısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gençlerle beraber geçmişte başkalarının hayalperestlik dediği konularda hayaller kuracaklarını ama hayalperestçe hareket etmeyeceklerini söyledi.

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