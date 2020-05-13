Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme takvimi nasıl işleyecek?

Normalleşme planı ya da takvimi aracılığıyla hayatı normal akışına yeniden kazandırmak isteyen yetkililer, bu aşama için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 11 Mayıs'ta ilk günü başlayan normalleşme planı ya da takviminin süregelen süreçte nasıl işleyeceğine dair tüm detaylar, Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılacak olan istişareler ile belirlenecek. Peki, sosyal medyada yayılan Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi PDF dosyası, bu aşamada doğruluk payı içeriyor mu? İşte, o detaylar



CUMHURBAŞKANLIĞI NORMALLEŞME TAKVİMİ DOĞRU MU?



Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi olarak sosyal medyada paylaşılan takvimin doğruluk payı bulunmuyor. Cumhurbaşkalığının normalleşme takvimi hakkında böyle bir dosya yayımlamadığı ifade ediliyor.NORMALLEŞME PLANI AŞAMA AŞAMA NASIL İŞLEYECEK?



Hürriyet, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili nasıl ve ne zaman normalleşme adımları atılacağına ilişkin soruların yanıt aradı. İlgili kurumların yöneticileri, vatandaşların sorularına mümkün olduğunca yanıt vermeye çalıştı.



Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı: