Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) finali ne zaman, hangi kanalda? Bisiklet Turu canlı yayın bilgileri...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. A, B, C bölgelerinde kapanacak yolların haricinde bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 10 Nisan tarihinde başladı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayını TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak.
TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtacak. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktaracak.