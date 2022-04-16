Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) finali ne zaman, hangi kanalda? Bisiklet Turu canlı yayın bilgileri...

TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtacak. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktaracak.