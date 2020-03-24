Cumhurbaşkanı yanıtladı: Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Tatil uzayacak mı?
Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan uzaktan eğitim kararının detayları öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Bir hafta ara tatil yapan öğrenciler, 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim görmeye başladı. Vaka sayılarının artması uzaktan eğitimin tarih aralığı ve okulların açılış tarihiyle ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? okulların açılış tarihi ertelenecek mi? Bakanlar ile video konferansta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Uzaktan eğitim süreci ve okulların açılış tarihiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklamada bulundu. Bakanlar ile video konferansta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından bu toplantıların görüntüleri de paylaşıldı. Farklı konulara değinen Erdoğan, özellikle öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği soruya yanıtsız bırakmadı: Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Okulların açılış tarihi ertelenecek mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la yaptığı görüşmede uzaktan eğitim ile ilgili "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, tatilin uzamasıyla ilgili ise "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
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SOMUT GÖSTERGELERİ BAKACAĞIZ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında okulların ertelenmesiyle ilgili olarak “Hastalıkla ilgili bizim konuşmamız doğru değil. Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. Önemli olan bunların veriye dayalı olması. Somut göstergelere bakacağız ve karar vereceğiz.” İfadelerini kullanmıştı.
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SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
Sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine dair net bir karar yok. Ancak Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, uzaktan eğitimde görülen konular sınavda çıkmayacak. Sınavda çıkacak sorular yüz yüze eğitimde öğretilen konular olacak.