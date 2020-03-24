Cumhurbaşkanı yanıtladı: Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Tatil uzayacak mı?

Uzaktan eğitim süreci ve okulların açılış tarihiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklamada bulundu. Bakanlar ile video konferansta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından bu toplantıların görüntüleri de paylaşıldı. Farklı konulara değinen Erdoğan, özellikle öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği soruya yanıtsız bırakmadı: Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Okulların açılış tarihi ertelenecek mi?