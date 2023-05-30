Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? | 28 Mayıs 2023 YSK 2. tur seçim sonuçları hangi gün belli olacak? İşte Resmi Gazete tarihi!

Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleşen 28 Mayıs 2. tur seçimlerinin kesin sonuçları için tarih belli oldu. 14 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. tura kalması nedeniyle Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti. Birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seçmen, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seçmen oy kullandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. YSK takvimine göre cumhurbaşkanı 2. tur kesin seçim sonuçları 1 Haziran'da açıklanacak. İşte, o konu hakkında ayrıntılar.