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Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? | 28 Mayıs 2023 YSK 2. tur seçim sonuçları hangi gün belli olacak? İşte Resmi Gazete tarihi!

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#Kesin Seçim Sonuçları#Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi#Ysk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 00:42

YSK 2. tur kesin seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye 28 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için bir kez daha sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 52.18 oranında oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82'de kaldı. YSK takvimine göre YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan YSK Başkanı Yener, kesin seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair soruyu yanıtladı. Peki, 28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YSK kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarih hakkında bilgiler.

1/4Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak | 28 Mayıs 2023 YSK 2. tur seçim sonuçları hangi gün belli olacak İşte Resmi Gazete tarihi

Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleşen 28 Mayıs 2. tur seçimlerinin kesin sonuçları için tarih belli oldu. 14 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. tura kalması nedeniyle Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti. Birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seçmen, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seçmen oy kullandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. YSK takvimine göre cumhurbaşkanı 2. tur kesin seçim sonuçları 1 Haziran'da açıklanacak. İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/4CUMHURBAŞKANI KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

CUMHURBAŞKANI KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erdi. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

3/4Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak | 28 Mayıs 2023 YSK 2. tur seçim sonuçları hangi gün belli olacak İşte Resmi Gazete tarihi

31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek. YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

4/4YSK BAŞKANI DUYURDU

YSK BAŞKANI DUYURDU

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi.

YSK Başkanı Yener, sabah YSK Başkanlık binasına girişinde basın mensuplarının 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu yanıtladı. Yener, "Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim" ifadelerini kullandı.

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#Kesin Seçim Sonuçları#Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi#Ysk