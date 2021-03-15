Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması: Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması geldi. Kabine toplantısı ardından kamuoyuna açıklamada bulunan Erdoğan, "3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği verdik. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." açıklamasında bulundu.
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Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatılmasının ardından gözler kısa çalışma ödeneğinin tarihine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart tarihli kabine toplantısında kısa çalışma ödeneğiyle ilgili sorulara son noktayı koydu. Erdoğan, ") Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." dedi. Yasaya göre, destek ödemeleri haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.
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İşten çıkarma ve nakdi ücret desteği süresi uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.