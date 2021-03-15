Ekonomi Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 19:57 | 15 Mart 2021 - 19:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması: Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek, uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması geldi. Kabine toplantısı ardından kamuoyuna açıklamada bulunan Erdoğan, "3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği verdik. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." açıklamasında bulundu.