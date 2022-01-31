Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli memur ataması ve destek paketi müjdesi! İşte destek paketlerinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini belirterek, engellilere yönelik yılın ilk memur atamasının 8 Şubat'ta yapılacağını ve her eğitim kademesinden 2 bin 927 engellinin kamuya yerleşiminin sağlanacağını ifade etti.
Erdoğan'ın bu kapsamdaki sözlerinin tamamı şöyle;
"Kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak 3 destek paketi. 3 yeni paketle firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz. İhracat destek paketi ise döviz kazancı faaliyeti yürüten KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankaların gereken dikkati göstereceğine inanıyoruz."
"Dezavantajlı çocuklar için destek paketini devreye alıyoruz."
"Tüm bu felaketlerde hem arama kurtarma hem yeniden inşaa faaliyetleriyle sonuç alıcı afet yönetimiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini kısa sürede giderdik."
"Engellilerimize yönelik memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız."