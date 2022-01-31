Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli memur ataması ve destek paketi müjdesi! İşte destek paketlerinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini belirterek, engellilere yönelik yılın ilk memur atamasının 8 Şubat'ta yapılacağını ve her eğitim kademesinden 2 bin 927 engellinin kamuya yerleşiminin sağlanacağını ifade etti.



