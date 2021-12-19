Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı gençlere çağrı: Türkiye'yi ikinci vatanınız kabul edin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerle buluştu. Programda Afrikalı bir öğrenci Mehmet Akif Ersoy’un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu. Şiiri dinleyen Erdoğan, 'Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirler birincilik almıştım' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz, inşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak' ifadelerini kullandı.