Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi ne zaman açıklayacak? Yeni rezerv miktarı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın ne zaman açıklama yapacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ni ziyaretinde ’yeni müjde’ olarak yapacağı açıklama heyecanla bekleniliyor. İşte konu ile ilgili detaylar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.’ dedi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ni ziyaretinde ’yeni müjde’ olarak yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İnşallah 2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir aşamayı da geride bırakmış olacağız. Bir taraftan sismik araştırmalar yapıyoruz, bir taraftan sondaj çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah cumartesi günü sondaj gemimiz de yapılan çalışmaları bizzat gemide ilgili arkadaşlarımla beraber takip edeceğim. Temenni ederim ki yeni müjdeler oradan tespit eder ve açıklarız. Türkiye demokraside ve ekonomide ilerledikçe bu tür meseleler giderek küçülecek nihayetinde tümüyle gündeminizden çıkacaktır. Rabb'im bu kutlu ve tarihi mücadelede hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum."
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TPAO, FİLYOS LİMANINDA ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı’ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.