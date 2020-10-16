Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi ne zaman açıklayacak? Yeni rezerv miktarı açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ni ziyaretinde ’yeni müjde’ olarak yapacağı açıklama merakla bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"İnşallah 2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir aşamayı da geride bırakmış olacağız. Bir taraftan sismik araştırmalar yapıyoruz, bir taraftan sondaj çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah cumartesi günü sondaj gemimiz de yapılan çalışmaları bizzat gemide ilgili arkadaşlarımla beraber takip edeceğim. Temenni ederim ki yeni müjdeler oradan tespit eder ve açıklarız. Türkiye demokraside ve ekonomide ilerledikçe bu tür meseleler giderek küçülecek nihayetinde tümüyle gündeminizden çıkacaktır. Rabb'im bu kutlu ve tarihi mücadelede hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum."