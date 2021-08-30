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AA- DHA
Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 12:20 | 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99'uncu yıl dönümünde başkentte kutlamalar Anıtkabir’de başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir" dedi.

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