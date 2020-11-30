Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı... İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri detayları

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu koronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.



Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.