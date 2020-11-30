Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı... İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri detayları
Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Türkiye'de de etkisini artırarak sürdürüyor. İki hafta önce yürürlüğe alınan kısıtlamaların yeterli olmadığı yolunda değerlendirmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedbirlerin sıkılaşacağına dair mesajını geçen cuma vermişti. Kabine bugün Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdi. Toplantı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan: "(Sokağa çıkma sınırlaması) hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek." İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte alınan koronavirüs tedbirleri
SON DAKİKA: İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır
Erdoğan: "(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."
"Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve alınan koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
SON DAKİKA: İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik.
- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK
Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu koronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.
Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.
Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye salgın karşısında verdiği mücadeleden de çıkacaktır. İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrol edilebilir bir mücadelenin içine gireceğiz.
Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanması inşallah başlayacaktır.
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