Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs ve gündeme dair konuların masaya yatırıldığı kabine toplantısı, saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Ülke genelinde artan vaka sayılarının ele alınması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile belli olacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yapacağı kabine toplantısı bugün bir kez daha gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamanın saati ve toplantıda masada olacak konular merak ediliyor. Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de koronavirüsle mücadelede alınacak yeni önlemler. İşte, Kabine toplantısına ilişkin detaylı bilgiler.
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Son günlerde artan vakalar sonrası, bazı bölgelerde kısıtlamaların tekrardan gündeme gelebileceği öngörülüyor. Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek.
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Toplantının tamamlanması ardından alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılması bekleniyor.