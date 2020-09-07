Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yapacağı kabine toplantısı bugün bir kez daha gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamanın saati ve toplantıda masada olacak konular merak ediliyor. Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de koronavirüsle mücadelede alınacak yeni önlemler. İşte, Kabine toplantısına ilişkin detaylı bilgiler.



