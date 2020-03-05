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Gündem
Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 14:18, /

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geliyor. İki lider görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." derken, Putin ise "Suriye’de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyorlardı." ifadelerini kullandı.

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