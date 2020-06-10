Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı: İşte normalleşme sürecinde alınan yeni kararlar
Normalleşme takviminde alınan yeni kararlar neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını duyuran Erdoğan, düğün salonlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. İşte, normalleşme sürecinde alınan yeni kararlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdikleri Kabine Toplantısı'nın sona erdiğini anımsatarak normalleşme döneminde alınan yeni kararları sıraladı. Normalleşme takviminin yeni adımında, 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü belli saatler arasında sokağa çıkabilecek, sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını açacak.
Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:
3
Abone Ol
"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.
4
Abone Ol
65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.
5
Abone Ol
Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."
Erdoğan, koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerinde tarihte benzerine az rastlanan şekilde olumsuz etkiye neden olduğuna dikkati çekerek, dünya ticaret hacminin önceki krizlerden farklı olarak hem arz hem de talep yönlü daralma nedeniyle önemli ölçüde düştüğünü bildirdi.