Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta konuşma yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak sorusu, müjde duyurusunun ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İlk defa söyleyeceğim' sözleri ile duyurduğu müjde açıklaması yankı uyandırdı. Pek çok vatandaşın merakla beklediği açıklama için geri sayıma geçildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o konu hakkında detaylar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız." ifadeleri ile duyurduğu müjde açıklaması, pek çok kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta konuşma yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00'da tören alanında bulunması bekleniyor.BAKAN DÖNMEZ'DEN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji keşfine ilişkin olarak açıklamasına saatler kala sosyal medya platformu Twitter'dan heyecan yaratan video paylaştı. Kum saati ile paylaşım yapan Bakan Dönmez, açıklama saati olarak 18:00'ı işaret etti.
Videoda açıkta bulunan Fatih Sondaj Gemisi görülüyor. Videoda bir mühendisin geçmesinin ardından "Gözümüz ufukta..." ibaresi dikkatleri çekiyor.
Bakan Dönmez dün de Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş videosunu "Bir adım daha..." yazarak paylaşmıştı.
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FATİH TÜRKALİ-3'TE SONDAJA BAŞLADI
Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu.
Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.
Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.
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İNSANSIZ ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Karadeniz'de tam olarak ne kadar yatırım yapılacağı henüz belirlenmedi fakat TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasına göre, doğal gazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacağı hesaplanıyor.
Bu kapsamda, gaz denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğunda üretilecek.