Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine Toplantısı'nda gündem yeni normalleşme takvimi!
Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni normalleşme takvimi, eğitim öğretim, kafe ve restoranların açılış tarihi gibi konuların ele alınmasının beklendiği Kabine Toplantısı'nda koronavirüs mücadelesinde gelinen son durum istişare edilecek. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye kararlarının değerlendirilmesinin ön görüldüğü toplantıda gündem 17 Mayıs sonrası Türkiye'nin normalleşme adımları olacak. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, ayrıntılar.
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1
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi normalleşme takvimini planlamak üzere bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesini tam kapanma sürecinde düşen vaka sayıları ve açılacak işletmeler oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde normalleşme takvimi ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklamada, 17 Mayıs sonrası için kararları şekillenecek. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 17 Mayıs Pazartesi tarihinde yapılacak. Toplantıda önemli kararlar gündemde yer alacak.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs pazartesi günü yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.
'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.
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KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.
Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.
Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
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NERELER AÇILACAK?
Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN?
Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.