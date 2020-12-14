Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine Toplantısı başladı! Gözler yeni kararlarda

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir kez daha bir araya geliyor. Toplantının ana gündem maddesini mart ayından bu yana olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca kira düzenlemesiyle ilgili detayların da paylaşılması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nda alınan kararların gündeme gelmesi bekleniyor.