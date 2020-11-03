Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Kabine toplantısında gündeme dair konular ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantının ardından açıklamalar yapılıyor. Bu hafta yapılan toplantıda bir diğer önemli başlıklardan birinin de İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılan Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan değerlendirmelerde bulunacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, detaylar.
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Kabine toplantısı salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık ettiği Kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını, Türkiye'nin iç ve dış siyasetine ilişkin istişare edilen kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Koronavirüs tedbirlerine yönelik kararların ele alınması beklenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Bugün gerçekleşen toplantıda İzmir depreminin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarındaki son durum ve koronavirüs önlemleri ele alınacak. Toplantı bittiğinde Cumhurbaşkanı'nın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. İşte, detaylar.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak kabinenin en önemli gündem maddesi İzmir’de yaşanan deprem ve son günlerde vaka sayıları tırmanışa geçen koronavirüste alınacak yeni önlemler olacak.
Deprem bölgesindeki bakanların katılamayacağı kabinede Erdoğan, İzmir’deki son durumla ilgili brifing alacak.
YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR
İzmir depreminin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarındaki son durumun yanı sıra, bölgede yeni konut inşası ve yardımlar konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bölgedeki bakanlardan son duruma ilişkin gelen son veriler masaya yatırılacak. Kabinede koronavirüse karşı il bazlı olası yeni önlemler de ele alınacak. Buna göre koronavirüs tablosu Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilerek yeni bazı kısıtlamaların getirilebileceği konuşuluyor. Ayrıca Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yanı sıra Dağlık Karabağ’daki son durum da değerlendirilecek. Erdoğan’ın kabine toplantısında ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili brifing alması da bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 20 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli kararları açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde yeni sınıfların eğitime başlayacağını belirterek, "Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz" dedi. Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak ise "Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Yerli aşıyla ilgili ise Erdoğan şunları söylemişti;
Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.