Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı başladı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak kabinenin en önemli gündem maddesi İzmir’de yaşanan deprem ve son günlerde vaka sayıları tırmanışa geçen koronavirüste alınacak yeni önlemler olacak.



Deprem bölgesindeki bakanların katılamayacağı kabinede Erdoğan, İzmir’deki son durumla ilgili brifing alacak.



YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR



İzmir depreminin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarındaki son durumun yanı sıra, bölgede yeni konut inşası ve yardımlar konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bölgedeki bakanlardan son duruma ilişkin gelen son veriler masaya yatırılacak. Kabinede koronavirüse karşı il bazlı olası yeni önlemler de ele alınacak. Buna göre koronavirüs tablosu Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilerek yeni bazı kısıtlamaların getirilebileceği konuşuluyor. Ayrıca Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yanı sıra Dağlık Karabağ’daki son durum da değerlendirilecek. Erdoğan’ın kabine toplantısında ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili brifing alması da bekleniyor.