Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler müjde açıklamasına çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeyi ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, ‘Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.’ dedi. BU açıklamanın ardından müjde ile ilgili tahminler gündemde yer aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.’ açıklamasında bulundu. İşte detaylar…



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Ancak henüz saat ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.