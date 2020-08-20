Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler müjde açıklamasına çevrildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ‘İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.’ dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeyi ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, ‘Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.’ dedi. BU açıklamanın ardından müjde ile ilgili tahminler gündemde yer aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.’ açıklamasında bulundu. İşte detaylar…
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Ancak henüz saat ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
2
Abone Ol
FAHRETTİN ALTUN’DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." açıklamasını yaptı. TAHMİNLER GÜNDEMDE Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını söylediği ‘müjde’ sosyal medyada da yankılandı ve çeşitli tahminlere yol açtı. Kimileri Türkiye’nin altın madeni keşfettiğini, kimileri de gaz veya petrol bulduğunu yazdı. Kulislerde dolaşan bir başka iddiaya göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ağırlayacak, hemen arkasından ‘müjde’yi açıklayacak.
3
Abone Ol
BAKAN ALBAYRAK’TAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘müjde’yle ilgili şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak. Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece.