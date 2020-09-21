Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!
Kabine Toplantısı'nın tarihi, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi devam ederken gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda koronavirüse yönelik tedbirler ve gündeme dair konular masaya yatırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin, koronavirüs salgınında yeni önlemlerle ilgili tavsiye kararları da Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nda istişare ediliyor. Son günlerde artan vaka sayısıyla beraber gözler bu haftaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamalarına çevrildi. Kabine Toplantısı bugün Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, ayrıntılar..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin, koronavirüs salgınında yeni önlemlerle ilgili tavsiye kararlarının bugünkü Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Özellikle Türkiye'de artan vaka sayısıyla Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrasında önemli değerlendirmelerde bulunacak. İşte, Kabine Toplantısı'na dair önemli bilgiler.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri ve Türkiye gündemine dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor.
Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'de başlayacak. Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunacak. Cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni tedbirlere yönelik bazı sinyaller vermişti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLADI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek, "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını kaydetti.
Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
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"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."
Erdoğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüşün başladığını ifade ederek, başta büyükşehirler olmak üzere bunun tekrar olumlu istikamette geri döndürülmesi temennisinde bulundu.