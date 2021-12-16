Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 asgari ücret açıklamasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması için araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret 2022 zammı bugün açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde, ikinci toplantısını 7 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık’ta yapmıştı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılacak olan zammın belirlenmesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Erdoğan bu toplantıda 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00’te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de hazır olması bekleniyor.
İŞÇİLER 4 BİN TL İSTİYOR
İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı tarafı çalışmalarını sürdürüyor. İşçi tarafı 4 bin liranın altına imza atmak istemezken, işveren tarafı 3500 lira seviyesinde Zam olmasını istiyor. Çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yaptığı sunumda bayram havası yaratacak bir rakamın açıklanacağını ifade etmişti.