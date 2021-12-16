Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 asgari ücret açıklamasında

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00’te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de hazır olması bekleniyor.