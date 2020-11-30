Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Gözler yeni koronavirüs tedbirlerinde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri de gündeme geliyor, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile yeni önlemler istişare ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. İşte, Kabine toplantısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kabine toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri gündemde yer almayı sürdürüyor. Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız." demişti. Erdoğan'ın yeni tedbir sinyali sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi. Kabine, Saat 15.40'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.
2
Abone Ol
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Kabine toplantısı, Saat 15.40'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.
3
Abone Ol
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ TEDBİR SİNYALİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yeni tedbirlere de değinen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"TEDBİRLER ALMAYA MECBURUZ VE ALACAĞIZ"
"Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.
Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.
Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.
4
Abone Ol
Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.
Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.
Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımız var. Onun hazırlığını da yapıyoruz.
5
Abone Ol
Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık.
Bir an önce de neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir görmek için çalışmalar devam ediyor.