Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk bayrağını göndere çekti

"Arsa var arazi var. Arsayı araziye dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Yoksa arsanın bir önemi yok. İşte biz de bu toprakları vatan yapabilmek için nice şehitler verdik" diyen Erdoğan, gençlere inandığını belirterek, "Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olan İstanbul’da Çamlıca Tepesi’nde nazlı nazlı dalgalanan bayrağının altında güvende olacaksınız" ifadelerini kullandı.