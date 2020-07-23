Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Cami'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camii'ne geçti. Arka kapıdan giriş yapan Erdoğan son hazırlıkları inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi. Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii'ne geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Instagram hesabından, “86 yıllık hasret inşallah yarın sona eriyor" paylaşımında bulundu.