MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz ne zaman kullanılacak? İşte Cumhurbaşkanı'dan doğal gaz açıklaması
GeriGündem Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz ne zaman kullanılacak? İşte Cumhurbaşkanı'dan doğal gaz açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 15:47 | 

Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz ne zaman kullanılacak? İşte Cumhurbaşkanı'dan doğal gaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez 19 Ağustos’ta bahsettiği müjde haberi ardından doğal gaz bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Dolmabahçe Ofisi’nde ‘Millete Sesleniş’ konuşması gerçekleştiren Erdoğan, ‘Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Peki, Doğal gaz nerede bulundu? Bulunan doğal gaz ne zaman kullanılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi." dedi.

2DOĞAL GAZ NEREDE BULUNDU
Abone Olgoogle-news

DOĞAL GAZ NEREDE BULUNDU?

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

3TARİH AÇIKLAMASI
Abone Olgoogle-news

TARİH AÇIKLAMASI

2023’te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz’de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz’den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni’nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz’deki çalışmalara hız vereceğiz.

4TUNA 1 NEREDE
Abone Olgoogle-news

TUNA 1 NEREDE?

Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi